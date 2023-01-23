『限定版 Kizuna AI - Touch the Beat! キズナアイ キャッチザビート！ PS4 ゲームソフト JAN:4570045990100 ‖A4859【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 39分に出品され03月15日 09時 39分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 限定版

１ ゲームソフト

２ マフラータオル

３ 特製スタッフカード

４ ライブチケット

５ ペンライト

６ ネックストラップ・カードケース

７ シリコンバンド



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