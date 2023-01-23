『プラレール S-19 西武鉄道001系Laview(ラビュー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 52分に出品され04月04日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラレール S-19 西武鉄道001系Laview(ラビュー)
【商品説明】
・(C) TOMY 西武鉄道株式会社商品化許諾済
・単3形乾電池1本使用(電池は別売です。)※誤飲防止のため、電池ケース蓋に「ネジ止め式」を採用しています。
・対象年齢 :3才以上
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7777円
54 入札履歴
終了
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