『プラレール S-19 西武鉄道001系Laview(ラビュー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 52分に出品され04月04日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

プラレール S-19 西武鉄道001系Laview(ラビュー)



【商品説明】

・(C) TOMY 西武鉄道株式会社商品化許諾済

・単3形乾電池1本使用(電池は別売です。)※誤飲防止のため、電池ケース蓋に「ネジ止め式」を採用しています。

・対象年齢 :3才以上

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。