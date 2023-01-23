『Petite Marie 1/3 DD対応 岡山加工 ダメージ ストレートジーンズ ブラック KOJIMA加工 ダメージ加工 ローライズ ジ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 02分に出品され04月08日 20時 02分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Petite Marie 1/3 DD対応 岡山加工 ダメージ ストレートジーンズ ブラック KOJIMA加工 ダメージ加工 ローライズ ジ



【商品説明】

・ドール服



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 12.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。