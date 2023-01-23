『Petite Marie 1/3 MDD対応 岡山加工 ダメージ ストレートジーンズ ライトブルー KOJIMA加工 ダメージ加工 ローライ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 04分に出品され04月07日 07時 04分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Petite Marie 1/3 MDD対応 岡山加工 ダメージ ストレートジーンズ ライトブルー KOJIMA加工 ダメージ加工 ローライ



【商品説明】

・ドール服



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 10.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。