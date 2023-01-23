『1000ピース アート オブ ナイトメア・ビフォア・クリスマス D-1000-285【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 11分に出品され03月04日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピース アート オブ ナイトメア・ビフォア・クリスマス D-1000-285



【商品説明】

・1000 Peace Art of The Nightmare Before Christmas D-1000-285 (japan import)



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。