『MOGAMI モガミ 2534 XLRマイクケーブル NEUTRIK 金メッキ (20m， 青)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 09時 29分に出品され03月18日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マイクアクセサリー

【商品名】

MOGAMI モガミ 2534 XLRマイクケーブル NEUTRIK 金メッキ (20m， 青)



【商品説明】

・※画像はイメージです。外皮膜の色目は画像と異なります。

・ケーブル:MOGAMI2534

・コネクタ: NEUTRIK 金メッキ NC3MXX−B⇔NC3FCXX-B

・ハンダ:KR-19RMA

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。