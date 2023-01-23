『JVC Bluetoothイヤホン K2テクノロジー/ネックバンド/NFC対応/ステンレスボディ/7時間連続再生 ブラック HA-FD70B【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 05分に出品され03月23日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC Bluetoothイヤホン K2テクノロジー/ネックバンド/NFC対応/ステンレスボディ/7時間連続再生 ブラック HA-FD70B
【商品説明】
・Bluetoothを搭載し、質感の高いソリッドなデザインと高解像かつキレのあるソリッドなサウンドがワイヤレスで楽しめる
・トップマウント構造を採用
・ネックバンドスタイルを採用し、安定した装着感を実現
・メタル素材に存在感を与える洗練されたデザイン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレス接続に加え、有線接続にも対応
・簡単にペアリング&接続ができるNFC対応
・高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載したワイヤレスモデル
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7777円
101 入札履歴
終了
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