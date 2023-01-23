『TAMURA Yauco モアライトボディスーツ YTN60 グレーLL【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 02時 03分に出品され04月26日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
【予約商品】2023年6月末入荷予定
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|締め付けずにボディラインをすっきり見せられる補正下着です。
※モニターの設定などにより、実際の商品と色味や素材の見え方が異なる場合がございます。
|サイズ
|個装サイズ：28×15×3cm
|重量
|個装重量：150g
|素材・材質
|ナイロン、綿、その他
|仕様
|・フルカップ
・ワイヤー無
・パッド有(取外し可)
・ホックなし
・手洗い推奨、洗濯機OK(ネット使用)
・背付きVライン:意匠登録第1313865号
|生産国
|日本
|バスト
|93〜101cm
|ヒップ
|97〜105cm
商品カテゴリ
商品コード
1609001
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落札価格7777円
695 入札履歴
終了
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