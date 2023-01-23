『TAMURA Yauco モアライトボディスーツ YTN60 グレーLL【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 02時 03分に出品され04月26日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 取り寄せ品

【予約商品】2023年6月末入荷予定

【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】



締め付けずにボディラインをすっきり見せられる補正下着です。

※モニターの設定などにより、実際の商品と色味や素材の見え方が異なる場合がございます。

サイズ 個装サイズ：28×15×3cm 重量 個装重量：150g 素材・材質 ナイロン、綿、その他 仕様 ・フルカップ

・ワイヤー無

・パッド有(取外し可)

・ホックなし

・手洗い推奨、洗濯機OK(ネット使用)

・背付きVライン:意匠登録第1313865号

生産国 日本











バスト 93〜101cm ヒップ 97〜105cm

fk094igrjs 商品カテゴリ ライフハーモニー その他アパレル ランジェリー ファッション レディースファッション 下着、靴下、部屋着 補正下着 ボディースーツ

商品コード 1609001

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ TAMURA

Yauco

モアライトボディスーツ

YTN60

グレーLL