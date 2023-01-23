『QUEENS COURT(大きいサイズ) / クイーンズコート(おおきいサイズ) 【大きいサイズ】【WEB別注】ラッフルスリーブ配色プルオーバー≪手洗い可能/接触冷感≫【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 39分に出品され03月31日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カテゴリ】レディース > トップス > ニット・セーター

【カラー】ホワイト/ネイビー/ブルー/ライトグレー

【サイズ】XXL

【実寸(cm)】XXL:着丈60cm 身幅55cm 肩幅53cm 袖丈9cm 裾幅57cm

【素材】ホワイト/ネイビー/ブルー/ライトグレー：レーヨン74％ ナイロン26％

【製造国】-

【基本情報】2232-31160，クイーンズコート(おおきいサイズ)

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ QUEENS

COURT(大きいサイズ)

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クイーンズコート(おおきいサイズ)

【大きいサイズ】【WEB別注】ラッフルスリーブ配色プルオーバー≪手洗い可能/接触冷感≫