『ハードル EB-2 Evernew エバニュー リクジョウキグ (EGA087)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 08時 49分に出品され05月15日 08時 49分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 中学校用。

コンパクトにしまえる脚部折りたたみ式ハードル



サイズ（ｃｍ）：幅110ｘ高さ60・68・76.2・84・91.4（5段式）

自重：3.5ｋｇ

材質/バー：木、支柱：スチール丸パイプ

日本製

【カラー】ハードル ＥＢ−2