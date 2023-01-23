『ダンノ(DANNO) バランスボール ギムニク フィットボール 直径65ｃｍ D5921【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 06時 08分に出品され03月06日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダンノ(DANNO) バランスボール ギムニク フィットボール 直径65ｃｍ D5921
【商品説明】
・サイズ:直径55cm
・材質:PVC
・重さ:900g
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7777円
356 入札履歴
終了
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