『ダンノ(DANNO) バランスボール ギムニク フィットボール 直径65ｃｍ D5921【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 06時 08分に出品され03月06日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダンノ(DANNO) バランスボール ギムニク フィットボール 直径65ｃｍ D5921



【商品説明】

・サイズ:直径55cm

・材質:PVC

・重さ:900g



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。