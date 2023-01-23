『デリンジャートッパ(突破)タラコアイアン 5番 シャフト硬度R DTT-05(R)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 12時 04分に出品され03月27日 12時 04分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ライバルとアイアンショットで差をつけたい人にオススメの商品です。



サイズ 長さ:39.5インチ、ロフト角:23度、ライ角:60度、バランス:C8±1

個装サイズ：11×11×118cm 重量 338g±5g

個装重量：755g 素材・材質 ヘッド:ハイパーマレージング、シャフト:オリジナル・ハイモジュラスグラファイトカーボン、グリップ:チャウサー軽量ラバー 付属品 ヘッドカバー 生産国 中国































fk094igrjs 商品カテゴリ お多福 スポーツ・アウトドアストア スポーツ・アウトドア スポーツ スポーツ ゴルフ その他ゴルフ用品

JANコード/ISBNコード 4941827600614

商品コード 1602364