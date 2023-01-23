『カヴェコ アル・スポーツ 万年筆 アルミ M（中字）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 17時 51分に出品され05月06日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
時代のぬくもりと機能。現代に蘇るドイツの逸品
素材原材料：ボディ／アルミ、ペン先／スチール
生産国：ドイツ
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落札価格7777円
853 入札履歴
終了
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