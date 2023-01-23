『ラディウス radius HP-NHA11 ハイレゾ対応イヤホン : 重低音モデル Ne VOLTシリーズ スタンダードモデル High-M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 17時 49分に出品され03月05日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラディウス radius HP-NHA11 ハイレゾ対応イヤホン : 重低音モデル Ne VOLTシリーズ スタンダードモデル High-M



【商品説明】

・【High-MFD構造ドライバーを搭載】「High-MFD構造ドライバー」を搭載。ダイナミックドライバーのボイスコイルから漏れる磁束をマグネットの反発磁力によって閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」が向上します。

・【アジャスタブルポート】独自機構の「アジャスタブルポート」でイヤーピースの装着位置を２段階で調節でき、好みに合ったポジションで装着することできます。耳にしっかりフィットさせることで低音域を逃さず遮音性も高め、耳へのストレスが軽減できます。

・【ディープマウントイヤーピース】radius独自開発の「ディープマウントイヤーピース」を採用しています。 従来型とは異なりフィットするエ



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。