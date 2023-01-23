『黒ぶちメガネ SWANK カフス カフスボタン カフリンクス C0101【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 44分に出品され03月03日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

黒ぶちメガネ SWANK カフス カフスボタン カフリンクス C0101



【商品説明】

・・カラー：ブラック

・・サイズ：縦 約9mm×横 約21mm（弱冠の誤差が有ります事を御了承下さい。）

・・仕様：オリジナルボックス

・・納期目安：3～7日程度

・・素材：鈴合金・エポキシ樹脂加工



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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