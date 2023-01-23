『黒ぶちメガネ SWANK カフス カフスボタン カフリンクス C0101【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 44分に出品され03月03日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
黒ぶちメガネ SWANK カフス カフスボタン カフリンクス C0101
【商品説明】
・・カラー：ブラック
・・サイズ：縦 約9mm×横 約21mm（弱冠の誤差が有ります事を御了承下さい。）
・・仕様：オリジナルボックス
・・納期目安：3～7日程度
・・素材：鈴合金・エポキシ樹脂加工
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 8.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7776円
126 入札履歴
終了
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