『エンデュランス (ENDURANCE) バイク フェンダーレスキット CRF250L RALLY EL336K1TA1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 00時 01分に出品され03月06日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エンデュランス (ENDURANCE) バイク フェンダーレスキット CRF250L RALLY EL336K1TA1



【商品説明】

・※本商品の装着により、車両全長の記載事項の変更が必要になる場合が有ります。

・新基準ナンバープレート角度対応

・材質：鉄（黒塗装仕上げ）

・適合車種：CRF250L(20.12～)【MD47-1000001～】、CRF250 RALLY(20.12～)【MD47-1000001～】



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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外装パーツ タグ エンデュランス

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