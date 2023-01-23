『スリック (SB) SLIK 三脚 SPRINT PRO スプリントプロ EZ輸出専用棚ズレ品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 20時 54分に出品され04月16日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スリック (SB) SLIK 三脚 SPRINT PRO スプリントプロ EZ輸出専用棚ズレ品
【商品説明】
・1ハンドルと1レバーであらゆる方向にカメラを向けられるスリック独自のフリーターン雲台「SH-707E」を装備。
・3段階マルチポジション機構でローアングルにも対応、脚の伸縮はレバーロック式で、簡単・確実な操作が可能です。脚は4段式で、持ち運びが490mmとコンパクトなのも特長です。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・軽量コンパクトながら、主要部分にアルミダイカストパーツを採用した超軽量三脚。
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 54.20 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7776円
33 入札履歴
終了
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