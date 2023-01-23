『山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 05分に出品され03月27日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
室内でも屋外でも使える天然木製ガーデンラック3段タイプ。棚板は水はけ、風通しの良いボーダー仕様。耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材であるアカシア材を使用。紫外線による色あせ、雨風によるヤセや割れなどの経年変化が生じます。天然木の性質上、カケ、ささくれ、ひび、反り、入り皮、節部分が生じる場合がございますが木の強度には影響はございません。
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¥ 7771
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¥ 7771
フラワースタンド プランタースタンド 幅285mm ハイタイプ スクエア型 ホワイト 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸
¥ 7771
フラワースタンド プランタースタンド 幅28cm ハイタイプ ラウンド型 ホワイト 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸
¥ 7771
フラワースタンド プランタースタンド 幅28cm ハイタイプ ラウンド型 ブラウン 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸
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Welcome Wood ウッドステージ 90型2段タイプ 色はCB カフェブラウン WSF902-CB
¥ 7770
VaLaVieサイドテーブル ソファ リビングテーブル テーブル ナイトテーブル 北欧 天然木 木製 棚付 (ウォールナット)
¥ 7770
TANGKULA ガーデンラック フラワースタンド 3段 鉄 プランタースタンド 盆栽棚 植物棚 園芸ラック 花台 鉢植え ス
¥ 7769
TANGKULA ガーデンラック フラワースタンド?バイク模様 鉄製 アイビースタンド 園芸ラック フラワーラック 盆栽
¥ 7769
TANGKULA プランター ガーデンラック フラワースタンド 5段 植木鉢 プランタースタンド 花台 園芸 鉢植え 鉢 室内 室外 植木台 野菜栽培 植物育成 多機能 (5段)
¥ 7769
山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3
¥ 7769
山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3
¥ 7769
バスケット調プランター 円型 大小2個組 Old Basket オールドバスケット BSPL-2533
¥ 7768
プランター台付フェンス ロータイプ アーガイル IF-FP006
¥ 7768
マグネシウムプランター URBAN STONE アーバンストーン 幅60cm UBST-600
¥ 7768
PRISMATE プリズメイト 人感センサー付暖炉ヒーター PR-WA010 WH ホワイト
¥ 7767
落札価格7776円
59 入札履歴
終了
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