『AIYIMA A05 TPA3221 パワーアンプ 100W+100W Bluetooth QCC3034 APTX 2.0CH ミニ Hi【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 20時 05分に出品され05月05日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AIYIMA A05 TPA3221 パワーアンプ 100W+100W Bluetooth QCC3034 APTX 2.0CH ミニ Hi
【商品説明】
・20Hz-20Khz (±3db)、0.02% THD。 DC 24V電源アダプター付き。本棚/デスクトップのホームパッシブスピーカーに最適。
・【2つの入力モードが選択可能】RCA/Bluetoothオーディオ入力モード、100W+100W(4Ω負荷)デュアルチャンネルオーディオ出力。
・【2チャンネルBluetoothアンプ】Tpa3221ステレオオーディオアンプレシーバーミニHi-FiクラスD統合アンプ、低音と高音のコントロールを備えたホームパッシブスピーカー用（パッシブスピーカーのみ、パワードスピーカーではありません）
・【Aiyima A05のアップグレード】コンパクトな外観のアップグレ
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7776円
305 入札履歴
終了
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