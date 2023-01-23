『SANKO 涼感キューブ L ×2個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 18分に出品され03月29日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SANKO 涼感キューブ L ×2個セット



【商品説明】

・アルミは熱伝導率が高く、直接触れる事で体温(熱)を吸収して放熱します。

・囲われた空間に入ると落ち着く、 小動物のひんやりスポットです。

・地面に置いて気軽に使える他、付属の固定具を使用してケージに固定もできます。



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。