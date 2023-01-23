『SANKO 涼感キューブ L ×2個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 18分に出品され03月29日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANKO 涼感キューブ L ×2個セット
【商品説明】
・アルミは熱伝導率が高く、直接触れる事で体温(熱)を吸収して放熱します。
・囲われた空間に入ると落ち着く、 小動物のひんやりスポットです。
・地面に置いて気軽に使える他、付属の固定具を使用してケージに固定もできます。
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7776円
513 入札履歴
終了
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