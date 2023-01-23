『春 店舗 屋内 イベント 飾り 飾り付け 装飾品 ディスプレイ 壁 掛け飾り インテリア 販促 集客 アイテム 人工観葉植物 造花 カラフル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 00時 22分に出品され03月04日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
春 店舗 屋内 イベント 飾り 飾り付け 装飾品 ディスプレイ 壁 掛け飾り インテリア 販促 集客 アイテム 人工観葉植物 造花 カラフル
【商品説明】
・【サイズ】幅51×奥行7.5×高さ38cm(リボンの長さ含む)
・【入数】1個
・【特記事項】ひも付き
・【素材】ポリエステル・天然素材・塩化ビニル
・【重量】0.2kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7776円
397 入札履歴
終了
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