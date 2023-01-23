『ポータブルナビ カーナビ 7インチ ナビゲーション 2023年版地図搭載 3年間地図更新無料 Nシステム 速度取締 オービス タッチパネル NV-A0【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 21時 37分に出品され04月20日 21時 37分に終了予定です。即決価格は7,776円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2023年版最新地図搭載！さらに3年間地図更新無料

GPSが本体に内蔵されているので設置に場所をとりません。

ナビ案内中にGPS位置データからオービス（速度取締機）設置場所やネズミ捕りやNシステムエリアを案内。アイコンや音声で速度注意を促します。

microSDカードに保存されたMP3やAVIなどの音楽・動画・写真ファイルの再生が可能です。

12V/24V両対応