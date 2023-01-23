『イクソ 1/43 フォード フィエスタ WRC 2019 ラリー ポルトガル 5位 #33 E.エバンス/S.マーティン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 39分に出品され03月26日 07時 39分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「イクソ」より引用"



【商品名】

イクソ 1/43 フォード フィエスタ WRC 2019 ラリー ポルトガル 5位 #33 E.エバンス/S.マーティン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 15.50 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。