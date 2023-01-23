『スキンケア用具 炭酸水洗顔専用 美々の浸顔器 ?Washbowl for face? water saving … (クリアラメ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 23時 04分に出品され04月23日 23時 04分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
美顔器
【商品名】
炭酸水洗顔専用 美々の浸顔器 ?Washbowl for face? water saving … (クリアラメ)
【商品説明】
・ポリカーボネート製／抗菌仕様
・少ない炭酸水で浸し洗いが可能
・炭酸水を使った洗顔に適しています
・顔の[浸し洗い]専用の浸顔器
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 24.50 cm
奥行 : 34.50 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7775円
228 入札履歴
終了
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