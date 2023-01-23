『Hairui オリーブ LED イルミネーション ツリー ledライト クリスマス 結婚式 120cm フェイクグリーン 観葉植物 ストリン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 44分に出品され03月03日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hairui オリーブ LED イルミネーション ツリー ledライト クリスマス 結婚式 120cm フェイクグリーン 観葉植物 ストリン
【商品説明】
・【DIYツリー】ブランチは柔らかいながら丈夫で簡単にお好きなツリーの形をつくれます。
・【個性的な植物】自然な浅いグリーン色のオリーブの葉ときれいな光と組み合わせ、点灯すると輝き、瞬に注目を集まりました
・【安全性】 3.5Vだけの低い電圧防水構造で室内にも屋外にも適用します
・【素敵なデザイン】高さが120cmあり、160LED電球がブランチに飾り、結婚式やクリスマスや内祝いなどの為に特別設計された光るツリーです。
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 91.00 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7775円
93 入札履歴
終了
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