『Best Pet Supplies ペットベッド クッション付き 犬 猫 ベッド ベストペットサプライ ペットテント ふわふわ もふもふ 丸【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 28分に出品され03月05日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X08NFK5Q11



【商品説明】

・プライベートスペース：屋根付きのテントはペットに安心感とプライバシーを与えます。

・優れたデザイン性：あらゆる室内にシームレスに溶け込むことができます。

・優れた耐久性:やんちゃなペット達のダイブにも耐えられるよう設計されております。

・厳選された素材:フェイクスエード、リネン、コーデュロイを使用し設計されています。ベッドの内側は柔らかいポリフォーム製で年中快適に過ごせます。

・清潔：洗濯機で丸洗いできます（デリケート洗い）



【サイズ】

高さ : 17.14 cm

横幅 : 45.97 cm

奥行 : 55.88 cm

重量 : 1.97 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。