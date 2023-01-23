『MEINL マイネル HCS シリーズ ベルシンバル 8 Bell HCS8B 国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 12時 04分に出品され03月29日 12時 04分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・HCSシリーズは、品質と価値がコンビになったエントリーレベルのシンバルです。

・MS63合金製のウォームでバランスのとれたサウンドです。

・お手頃価格で最良のサウンドを提供しています。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・特徴：MS63合金製/優れたコストパフォーマンス