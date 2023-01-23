『emma kites 100% UHMWPE 超高強度ポリエチレン繊維コード 4.5mm直径 x 31Mロール 2500kg / 5500l【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 08時 30分に出品され03月04日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

emma kites 100% UHMWPE 超高強度ポリエチレン繊維コード 4.5mm直径 x 31Mロール 2500kg / 5500l



【商品説明】

・100% UHMWPE(またHMPE)超高分子量ポリエチレン繊維製編みコードは、非常に強く、耐紫外線、耐摩耗性、水を吸収しないという特徴に優れ、高強度と軽量化を同時に要求されるハイキング、サバイバル、ロープワーク、フィッシングなど様々なアウトドア使用に役立ちます。

・中空編み構造スプライス可能な中空編み構造は、コードの再加工が可能になります。ウーピースリングや自在結び、アシストフックの自作など多目的に使用できます。様々な場面に応じ、1.6mm ~ 6mm直径範囲のサイズを提供します。

・優れる耐摩耗性と高強度UHMWPEはダイニーマコードとして多く知られ、引っ張り強度が強く、スチールの15



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。