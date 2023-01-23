『エアーマット キャンプ マット 2023年最新枕付き自動膨張 8cm インフレーターマット 車中泊 マット 無限連結 エアマット コンパクト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 14分に出品され04月26日 11時 14分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エアーマット キャンプ マット 2023年最新枕付き自動膨張 8cm インフレーターマット 車中泊 マット 無限連結 エアマット コンパクト
【商品説明】
・??「なめらかな肌触りの素材 通気 防湿 防水 滑り止め 弾力十分」当社の自動膨張キャンプエアマットは破損しにくい21D春亜紡素材+複合PVC素材+高弾性のスポンジを採用し、通気性がよく、手触りがよく、弾力性に優れ、防水防湿ですから、いつでもどこでも自宅のベッドのような「快適な寝心地」を作ることができます。人間工学基づいて凸凹式より力を受ける面積もっと広くて寝心地が良く、多層構造なので、カーキ色も自然似合っています。????
・???「8cmの大きいサイズエアーマット 枕付き式が寝心地もっとよい」こちらのキャンプエアーマットは?今年Panovol の最新改良のタイプ、サイズは長
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7775円
419 入札履歴
終了
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