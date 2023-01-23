『お宮参り着物用 正絹フードセット ピンク お宮参り８点セット 女の子向き 日本製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 12時 15分に出品され04月09日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
お宮参り着物用 正絹フードセット ピンク お宮参り８点セット 女の子向き 日本製
【商品説明】
・カラー ピンク
・サイズ 涎掛け 幅３１cm フード 頭囲４５cmまで御使用いただけます
・セット内容 正絹フード 正絹涎掛け お守り 末広（扇子） お祝いの栞 でんでん太鼓 犬張子（小） 誕生記 箱
・素材 表地 絹１００％ 裏地 アセテート１００％
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7775円
452 入札履歴
終了
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