『お宮参り着物用 正絹フードセット ピンク お宮参り８点セット 女の子向き 日本製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 12時 15分に出品され04月09日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

お宮参り着物用 正絹フードセット ピンク お宮参り８点セット 女の子向き 日本製



【商品説明】

・カラー ピンク

・サイズ 涎掛け 幅３１cm フード 頭囲４５cmまで御使用いただけます

・セット内容 正絹フード 正絹涎掛け お守り 末広（扇子） お祝いの栞 でんでん太鼓 犬張子（小） 誕生記 箱

・素材 表地 絹１００％ 裏地 アセテート１００％



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。