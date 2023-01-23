『エスエスケイ 携帯用バットスタンド SGR16【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 05時 12分に出品され03月28日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,775円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エスエスケイ 携帯用バットスタンド SGR16

【商品説明】

・バット16本収納可能

両サイド小物入れポケット付き

携帯用バック付き

・原産国:台湾

・素材:スチール製、サイドポケットバック/ポリエステル

・総重量:2.6?



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 46.50 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 3.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。