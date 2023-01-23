『NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.2mm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 43分に出品され04月02日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

材質：超硬合金

表面処理：AQ（TiAlN系）

先端角：140

ねじれ角：30

被削材：炭素鋼・合金鋼プリハードン鋼・調質鋼・ダイス鋼・高硬度鋼、一般構造圧延鋼・ステンレス鋼(420)・鋳鉄

寸法：刃径6.2mm×溝長31mm×全長75mm×シャンク径8mm



【商品説明】

説明



生材から高硬度鋼の高速・長寿命加工に最適です。 ドライ加工が可能なドリルです。



【商品詳細】

ブランド：不二越

商品名：NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.2mm

製造元：不二越

商品番号：AQDS

商品内容：AQDS 6.2mm



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