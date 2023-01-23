『NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.2mm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 43分に出品され04月02日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】
【商品概要】
材質：超硬合金
表面処理：AQ（TiAlN系）
先端角：140
ねじれ角：30
被削材：炭素鋼・合金鋼プリハードン鋼・調質鋼・ダイス鋼・高硬度鋼、一般構造圧延鋼・ステンレス鋼(420)・鋳鉄
寸法：刃径6.2mm×溝長31mm×全長75mm×シャンク径8mm
【商品説明】
説明
生材から高硬度鋼の高速・長寿命加工に最適です。 ドライ加工が可能なドリルです。
【商品詳細】
ブランド：不二越
商品名：NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.2mm
製造元：不二越
商品番号：AQDS
商品内容：AQDS 6.2mm
【当店からの連絡】
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落札価格7774円
878 入札履歴
終了
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