『ヤマハ YAMAHA ヘッドホンアンプ セッションミキサー SESSIONCAKE SC-02【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 04分に出品され03月23日 07時 04分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ YAMAHA ヘッドホンアンプ セッションミキサー SESSIONCAKE SC-02
【商品説明】
・Stereo/Mic入力端子
・キーボード・電子ドラム・マイクに最適
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品:TRRSケーブル
・手のひらサイズのつながるアンプ
・電池寿命:約10時間(アルカリ電池使用時)
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7774円
118 入札履歴
終了
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