『ヤマハ YAMAHA ヘッドホンアンプ セッションミキサー SESSIONCAKE SC-02【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 04分に出品され03月23日 07時 04分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ YAMAHA ヘッドホンアンプ セッションミキサー SESSIONCAKE SC-02



【商品説明】

・Stereo/Mic入力端子

・キーボード・電子ドラム・マイクに最適

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:TRRSケーブル

・手のひらサイズのつながるアンプ

・電池寿命:約10時間(アルカリ電池使用時)



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。