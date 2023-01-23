『Pawtitas Recycled Dog Harness with Reflective Stitched a Puppy Harness Made from Plastic Bottles Collected from Oceans Extra Small Earth Green【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 10時 39分に出品され04月19日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Pawtitas Recycled Dog Harness with Reflective Stitched a Puppy Harness Made from Plastic Bottles Collected from Oceans Extra Small Earth Greenブランド：Pawtitas商品サイズ：X-Small (Pack of 1)高さ：5.6 cm横幅：10.6 cm奥行：17.8 cm 商品番号：色：素材：Nylon