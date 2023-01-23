『ベストライフ 17インチ ノートパソコン用 ブリーフケース バックパック SUMMIT ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月10日 14時 02分に出品され05月10日 14時 02分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベストライフ 17インチ ノートパソコン用 ブリーフケース バックパック SUMMIT ブラック
【商品説明】
・タテ46cmxヨコ29cmxマチ15cm
・ファスナーでマチの調節可能(開けると7cm広がる)
・ポケットの数:10(外側1/内側9)
・収納可能サイズ: A3サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ラミネートポリエステル
・重量:1350g
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 35.40 cm
奥行 : 52.40 cm
重量 : 1.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7774円
519 入札履歴
終了
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