『ベストライフ 17インチ ノートパソコン用 ブリーフケース バックパック SUMMIT ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月10日 14時 02分に出品され05月10日 14時 02分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベストライフ 17インチ ノートパソコン用 ブリーフケース バックパック SUMMIT ブラック



【商品説明】

・タテ46cmxヨコ29cmxマチ15cm

・ファスナーでマチの調節可能(開けると7cm広がる)

・ポケットの数:10(外側1/内側9)

・収納可能サイズ: A3サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ラミネートポリエステル

・重量:1350g



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 52.40 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。