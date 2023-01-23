『デサント フルジップパーカー 防風 ストレッチ はっ水 MOVESPORT DMMOJF26 メンズ BK S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 02時 46分に出品され05月03日 02時 46分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[デサント] フルジップパーカー 防風 ストレッチ はっ水 MOVESPORT DMMOJF26 メンズ BK S
【商品説明】
・SIZE:L ゆき丈:84cm 身幅:53.5cm 着丈:66cm
・SIZE:M ゆき丈:82cm 身幅:51.5cm 着丈:65.5cm
・SIZE:O ゆき丈:87.5cm 身幅:55.5cm 着丈:69.5cm
・SIZE:S ゆき丈:78cm 身幅:50.5cm 着丈:63cm
・SIZE:XA ゆき丈:91.5cm 身幅:59cm 着丈:72cm
・SIZE:XO ゆき丈:88.5cm 身幅:57cm 着丈:70cm
・素材構成: 表地 タフストレッチフリースWB
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落札価格7774円
36 入札履歴
終了
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