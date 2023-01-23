デサント フルジップパーカー 防風 ストレッチ はっ水 MOVESPORT DMMOJF26 メンズ BK S【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

[デサント] フルジップパーカー 防風 ストレッチ はっ水 MOVESPORT DMMOJF26 メンズ BK S



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:84cm 身幅:53.5cm 着丈:66cm

・SIZE:M ゆき丈:82cm 身幅:51.5cm 着丈:65.5cm

・SIZE:O ゆき丈:87.5cm 身幅:55.5cm 着丈:69.5cm

・SIZE:S ゆき丈:78cm 身幅:50.5cm 着丈:63cm

・SIZE:XA ゆき丈:91.5cm 身幅:59cm 着丈:72cm

・SIZE:XO ゆき丈:88.5cm 身幅:57cm 着丈:70cm

・素材構成: 表地 タフストレッチフリースWB