『Barbie Style Fashionistas Heart T-shirt with Black Polka Dotted Pink P【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 21時 04分に出品され03月07日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Barbie Style Fashionistas Heart T-shirt with Black Polka Dotted Pink P



【商品説明】

・アメリカ販売品

・インポート商品

・並行輸入商品



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。