『Barbie Style Fashionistas Heart T-shirt with Black Polka Dotted Pink P【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 21時 04分に出品され03月07日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,774円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Barbie Style Fashionistas Heart T-shirt with Black Polka Dotted Pink P
【商品説明】
・アメリカ販売品
・インポート商品
・並行輸入商品
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7774円
211 入札履歴
終了
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