『SPEEDER カーナビ 7インチ ポータブルナビ 2022年度版地図搭載 るるぶ 3年間地図更新無料 12V/24V対応 カーナビゲーション タッチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 12分に出品され03月24日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,773円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
??【地図データ3年間無料更新】最新年度版データ搭載 最新地図データを3年間無料で提供いたします。 ※更新にはパソコンとインターネット接続環境、4GB以上のMicroSDカードが必要になり、お客様自身が操作して頂く必要があります。有料で更新作業も承ります。
??【安心サポート機能搭載】交差点拡大案内：ナビ走行実行中に交差点に近づくと、画面右半分に地図が拡大表示されます。看板拡大案内：ナビ走行中に交差点付近で、画面右半分に看板案内が拡大表示されます。高速道路入り口案内：高速道路の入口が近づくと、入り口イメージが表示されます。立体交差分岐案内：立体交差や側道の分岐などが近づくと、分岐イメージが表示されます。
??【その他にも様々な機能搭載】オービス対応、内蔵GPSアンテナ、12/24V車対応、ルート案内再開、走行軌跡記録、らくらく音声
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落札価格7773円
102 入札履歴
終了
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