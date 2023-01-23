『キャプテンスタッグ エクスギア アルミGI キャンピングベッド UB-2001【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 36分に出品され03月28日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,773円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ エクスギア アルミGI キャンピングベッド UB-2001



【商品説明】

・セット内容:ベット本体1、セットバー2、収納バック1

・原産国:中国

・収納サイズ:(約)98×18×12cm

・材質:シート/ポリエステル(PEコーティング)、フレーム/アルミニウム(表面加工アルマイト)、ジョイント金具/鉄(亜鉛めっき)

・組立サイズ:(約)幅72×長さ192×高さ42cm

・耐荷重:(約)80kg

・製品重量:(約)5.0kg



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 98.00 cm

重量 : 6.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。