『ALPINA(アルピナ) スポーツサングラス くもり止め ミラーレンズ 自転車 アウトドア 5W1NG CM+ ブルー/マゼンタ/ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 06時 08分に出品され04月16日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,773円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ALPINA(アルピナ) スポーツサングラス くもり止め ミラーレンズ 自転車 アウトドア 5W1NG CM+ ブルー/マゼンタ/ブラック



【商品説明】

・UV:(紫外線)ABCから目を保護します。

・テンプルの連結部分で角度を調整することが可能です。

・レンズ内側に施されたFOGSTOPテクノロジーにより、湿度が高い状態でもクリアな視界を確保します。

・可視光線透過率 15%

・高さ・幅の調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 9.30 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。