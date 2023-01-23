『キャサリンハムネットロンドン ショルダーバッグ 倉敷産帆布(8号) 日本製 撥水加工 キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 05時 20分に出品され04月15日 05時 20分に終了予定です。即決価格は7,772円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャサリンハムネットロンドン ショルダーバッグ 倉敷産帆布(8号) 日本製 撥水加工 キャメル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 47.79 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7772円
505 入札履歴
終了
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