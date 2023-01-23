『Naturehike寝袋 シュラフ マミー型 撥水加工 軽量 約1.5KG/1.85KG コンパクト 保温最低使用温度1度/?4度 丸洗い【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 20分に出品され04月04日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,772円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Naturehike寝袋 シュラフ マミー型 撥水加工 軽量 約1.5KG/1.85KG コンパクト 保温最低使用温度1度/?4度 丸洗い



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 28.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。