『D.Gray-man 第三新団服 神田ユウ コスプレ衣装 仮装 イベント コミケ コスチューム アニメ ハロウィン クリスマス 誕 生日 変身 忘年会 新年会 映画 漫画【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 51分に出品され03月15日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
セット内容：セット内容は写真に写るマネキン以外の衣装全てです。
素材：ラシャの服地
サイズ（ご指定サイズ作成可能）：
女性用サイズ（ヌードサイズ）：
S：身長150〜155/B75〜81/W56〜61/H82〜88
M：身長155〜160/B81〜88/W61〜66/H88〜93
L：身長160〜165/B88〜95/W66〜75/H93〜99
LL：身長165〜170/B95〜103/W75〜81/H99〜104
3L：身長170〜175/B103〜111/W81〜87/H104〜110
男性用サイズ（ヌードサイズ）：
S：身長160〜165/B79〜87/W60〜67/H86〜92
M：身長165〜170/B87〜95/W67〜74/H92〜98
L：身長170〜175/B95〜103/W74〜81/H98〜104
LL：身長175〜180/B103〜111/W81〜87/H104〜110
3L：身長180〜185/B111〜119/W87〜93/H110〜116
お支払い方法と納期について
海外便、ご注文（ご入金）確認次第、コスプレ衣装の製作を開始させて頂きすが、商品届くまで、約15〜20日前後かかりますので、御了承下さい。
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落札価格7771円
204 入札履歴
終了
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