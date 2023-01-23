『Gran creer 化粧ポーチ 本革 帆布 日本製 レディース ブランド イタリアンレザー グランクレエ (キャラメル)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 14時 36分に出品され03月31日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Gran creer 化粧ポーチ 本革 帆布 日本製 レディース ブランド イタリアンレザー グランクレエ (キャラメル)



【商品説明】

・【サイズ（約）】縦9cm×横18cm×マチ5.5cm ※商品により±2mm程度の誤差があります

・【生産国】日本製 MADE IN JAPAN

・【素材】革：牛革（イタリアンレザー） 本体：帆布 裏地：シャンタン生地

・【重さ（約）】90g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。