『Gran creer 化粧ポーチ 本革 帆布 日本製 レディース ブランド イタリアンレザー グランクレエ (キャラメル)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 14時 36分に出品され03月31日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Gran creer 化粧ポーチ 本革 帆布 日本製 レディース ブランド イタリアンレザー グランクレエ (キャラメル)
【商品説明】
・【サイズ（約）】縦9cm×横18cm×マチ5.5cm ※商品により±2mm程度の誤差があります
・【生産国】日本製 MADE IN JAPAN
・【素材】革：牛革（イタリアンレザー） 本体：帆布 裏地：シャンタン生地
・【重さ（約）】90g
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7771円
618 入札履歴
終了
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