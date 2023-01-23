『アイドルマスター ミリオンライブ ぬいぐるみ 望月杏奈【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 15分に出品され04月29日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アイドルマスター ミリオンライブ ぬいぐるみ 望月杏奈



【商品説明】

・サイズ：全高約20cm（座った状態）



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。