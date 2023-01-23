『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット ミラーレンズ モデル SALF-0714 BK ブラック×ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 20分に出品され03月04日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット ミラーレンズ モデル SALF-0714 BK ブラック×ブラック Free Size
【商品説明】
・おすすめ用途 : ランニング、フィッシング、ドライブ、アウトドア
・サイズ(フロント外寸)高さ3.7cm 横幅14.2cm / 重さ16g
・セット内容 : ハードケース、取扱説明書
・フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
・可視光線透過率 28%(晴れ〜曇天向き)
・日本製サングラス
・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7771円
127 入札履歴
終了
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