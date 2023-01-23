『BARTON WATCH BANDS - キャンバス製 クイックリリース 腕時計用バンド ウォッチストラップ - 色&幅選択可 - / 19mm【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 01時 21分に出品され05月02日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・アーミーグリーン 18mm CANQRARMY18
・瞬時に交換：毎日交換しておしゃれを引き立てるだけでなく、バートンのレザー＆シリコーン製クイックリリースバンドと組み合わせて、お持ちの腕時計を職場やジムで着用することができます。図解のとおり、指を使って簡単にクイックリリースノブをスライドさせることができます。
・ 適切な幅を選択：18mm、19mm、20mm、21ｍｍ、22mm、23mm、24mmのバネ棒を使用する従来型腕時計またはスマートウォッチに対応。クイックリリース式バネ棒はバンドと一体化しているため、時計のラグ幅と正確に一致していることが重要です。バンドと時計のケースが接する部分の幅を測ってください。また、ほとんどの腕時計の仕様は、インターネットで検索することもできます。
・ スマートウォッチの幅：このページの「製品説明」セクションには、男性用および女性用スマートウォッチの適切な幅が記載されています
・ 高品質素材：コットンキャンバスは丈夫で柔らかく、通気性に優れており、洗濯機で洗えます。また、強度とファッション性を高めるために刺繍が施され
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落札価格7771円
269 入札履歴
終了
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