『ボーネルンド バヨ ( BAJO ) カラフルプルトーイ 1歳半頃 BAJ37840【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 39分に出品され03月31日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボーネルンド バヨ ( BAJO ) カラフルプルトーイ 1歳半頃 BAJ37840
【商品説明】
・安全基準 :CEマーク
・対象年齢 :1歳から
・対象性別 :男女共用
・本体サイズ :18×15×19cm
【サイズ】
高さ : 16.10 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 22.50 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7771円
643 入札履歴
終了
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