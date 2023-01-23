『Joby カメラ用マイク ウェイボ Wavo 指向性オンカメラマイク ブイロギングマイク ウィンドジャマ?付属 ショックマウント付属 3.5【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 06時 53分に出品され05月03日 06時 53分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Joby カメラ用マイク ウェイボ Wavo 指向性オンカメラマイク ブイロギングマイク ウィンドジャマ?付属 ショックマウント付属 3.5



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。