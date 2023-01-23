『不二貿易 スタンド ミラー ゴールド 50000の 不二貿易 スタンド ミラー ゴールド 50000【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 21分に出品され03月04日 02時 21分に終了予定です。即決価格は7,771円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 手鏡、ハンドミラー

【商品名】

不二貿易 スタンド ミラー ゴールド 50000



【商品説明】

・Body: Polystyrene， MDF

・Country of Origin: China

・Finished product

・Mirror Thickness: 0.08 inch (2 mm)



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 153.00 cm

重量 : 4.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。